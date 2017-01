Doe je oude kerstboom een hotelletje cadeau

Kerstbomen in het wild. Foto: Pixabay

HARDERWIJK - De kerstboom mag bijna de huiskamer weer verlaten. Aan de weg zetten en wachten tot 'ie wordt opgehaald is dan een mogelijkheid, maar er zijn meer opties om van je oude boom af te komen.

Toegegeven, het kost wel een ritje en een paar euro, maar dan mag de kerstboom wel verblijven in het Kerstbomenhotel in Harderwijk. Bij stichting de Rietmeen kan de denneboom dit jaar 'overzomeren', in plaats van overwinteren.

Voorzitter Johan Peppelman van de stichting vertelde er woensdagochtend over op Radio Gelderland:

Overzomeren tot kerst

Bomenbaasjes kunnen hun exemplaar deze woensdag bij de Rietmeen overpoten en krijgen er een bordje bij met hun naam erop. Met kerst mogen ze hem weer ophalen. Een soort hotel voor kerstbomen dus.

Volgens de organisatie kan de kerstboom zo tot wel vijf keer hergebruikt worden. En ondertussen groeit 'ie ook mooi door. Vanaf 14.00 uur worden de bomen gepoot.

Mensen die mee willen doen, kunnen zich aanmelden via de website van Rietmeen. De kosten zijn 5 euro.

Win een prijs met je boom

Wie liever de lokale jeugd steunt met een afgedankte kerstboom, moet naar Putten. Daar organiseert de gemeente een inzamelactie voor jongeren tot 15 jaar. Zij kunnen vandaag en komende zaterdag dennetjes inleveren bij de oude gemeentewerf aan de Ambachtstraat.

De jongeren krijgen 50 cent per boom en een lot, waarmee prijzen te winnen zijn. Ook mensen ouder dan 15 jaar mogen meedoen, maar zij dingen niet mee naar de prijzen.

