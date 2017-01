BLOG - Sander in Spanje: Voetbalhumor en scherpte bij Vitesse

ORIHUELA - Onze sportverslaggever Sander Maassen van den Brink is in Spanje en zal Vitesse op de voet volgen tijdens het trainingskamp. Vandaag de belevenissen van dag 2.

Ik word gewekt met flink wat zonnestralen. Het is wederom weer een prachtige dag aan Orihuela Costa. Veel tijd om daarvan te genieten is er niet, want de Arnhemmers staan om 10.00 uur alweer op het trainingsveld. Zonder Nathan overigens, die heeft last van een blessure. Ook Lewis Baker kan daarbij aansluiten. De Engelsman liep uren hard rond het veld. Ondertussen besloot hij nog wel één bal aan te raken, die bijna mijn hoofd raakte.

'Scheenbeschermers aan'

Verder waren die pijntjes er ook even bij Tighadouini. Hij kermde het uit na een tik op zijn schenen tijdens de ochtendtraining. Assistent-trainer Edward Sturing stond erbij en had de wijze woorden: 'Had hij zijn scheenbeschermers maar aan moeten doen', een terechte constatering lijkt me. Het is wel tekenend voor hoe fel er wordt getraind op de eerste dag.

De Arnhemmers trainden twee keer behoorlijk pittig en alle spelers waren behoorlijk fel. Van der Werff schuwde geen duel, Van Bergen, Rashica en Osman toonden hun kwaliteiten ook meerdere malen. Daarnaast moest assistent-trainer Myers bijna rennen voor zijn leven toen hij een buitenspelgoal niet goed zag. Oké, rennen voor zijn leven was wat overdreven. Maar de reacties waren hevig en dat laat zien dat de spelers koste wat het kost willen winnen.

En ook de staf zit er behoorlijk bovenop. Assistent-trainer Andy Myers brulde vanmorgen over het veld, maar alle 23 spelers bleven geconcentreerd.

Voetbalhumor

Buiten de scherpte is er ook tijd voor voetbalhumor. Ricky van Wolfswinkel en Maikel van der Werff zijn daar de aanjagers van. Het begon al op de luchthaven in Eindhoven. Daar hadden de twee het voor elkaar gekregen om de douane mee te laten doen aan een grap. Van Wolfswinkel en Van der Werff hadden groen piepschuim in de tas van Matt Miazga gedaan. Vervolgens kwam de douane met een bloedserieus gezicht vragen aan Miazga of hij iets illegaals bij zich had en of ze even in zijn tas mochten kijken. Het gezicht van Miazga verstijfde even, maar daarna kon hij smakelijk om de grap lachen.

En vanaf vandaag kunt u Maikel van der Werff niet alleen als voetballer inhuren, maar ook als taxichauffeur. Zo is te zien op de sociale media vandaag.

'Straks heeft de hond ze opgegeten'

En ook vanuit de staf worden er geintjes gemaakt. Fysiek-trainer Jurgen Seegers stuurt de hele dag de spelers al het veld op met metertjes. Alles wordt gemeten op het veld, maar na afloop van een training moet hij altijd scherp blijven. 'Heeft iedereen zijn meter nu ingeleverd? Anders weet ik het wel weer, dan zijn ze kwijt of heeft de hond ze weer opgegeten.' Na de middagsessie roept hij Navarone Foor ook nog even na. 'Naf, heb je hem al afgedaan?' Ik heb zo'n vermoeden dat zijn meter nog wel eens verdwijnt.

Ook uw verslaggever wordt niet ontzien. Gister stond mijn camera in de eetzaal van het Vitesse-hotel. De selectiespelers kwamen langs de tafel en het scheelde niet veel of ik had achter mijn spullen aan gekund. Daarnaast was mijn portemonnee al bijna uit mijn broekzak gevist door Adnane Tighadouini. Het houdt mij ook scherp, die voetbalhumor.

Gedreven beloften

Tot slot. Ik sprak vandaag vier beloftenspelers, zij mogen van trainer Henk Fraser mee om zich te bewijzen. En dat willen ze allemaal erg graag. Eén voor één spreken ze zich uit: 'Ik ga er vol voor om bij het eerste elftal aan te haken.' En waarom ook niet? Dit jaar wisten jeugdige spelers als Mo Osman, Arshak Koryan, Lassana Faye en Mitchell van Bergen al meerdere speelminuten te maken. De kans ligt er dus wel voor deze jongens.

En zoals ik gister al meldde, er staat in principe nog een interessante week te wachten voor Vitesse. Sluit Büttner bijvoorbeeld nog aan in Orihuela Costa? Is Ota al weg? Dat zijn vragen die morgen misschien weer een stukje makkelijker zijn om te beantwoorden. Het wordt tijd voor nog een goed interview met Guram Kashia vanavond, daarna zal ik de weg terugzoeken richting mijn hotel. Niet meer met zonnestralen, maar inmiddels in een flink afgekoeld Orihuela.

