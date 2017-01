Half geslachte vissen, is dat dagelijkse praktijk?

ARNHEM - De Partij voor de Dieren wil opheldering over half geslachte vissen in Nijmegen.

Aanleiding is een bericht van Omroep Gelderland vorige week. De organisatie Sea First had een video op internet gezet waarin is te zien hoe steuren, verpakt in plastic en ontdaan van de ingewanden, levend zijn afgeleverd in een toko in Nijmegen.

Volgens Sea First gaat het om vissen uit Italië die in Duitsland zijn gestript. Tien uur later waren ze bij aankomst in Nijmegen nog steeds in leven door een zuurstofvoorraad in hun hersenen. Op aanraden van een vrijwilliger van Sea First die de beelden maakte, stopten medewerkers van de toko de vissen in de diepvries. Zo zouden ze sneller bewusteloos raken.

'Urenlange doodsstrijd'

Kamerlid Esther Ouwehand wil van staatssecretaris Martijn van Dam weten of het levend strippen van vissen en het laten stikken algemene praktijk is bij de kweek voor consumptie. Ze noemt het ethisch onacceptabel dat vissen zo een urenlange doodsstrijd doormaken.

