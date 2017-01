Ferrie Damhuis in gesprek met Inge de Jager. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Lunchgast bij radiopresentator Inge de Jager was dinsdag Arnhemmer Ferrie Damhuis.

Hij is onder meer coach en hij sprak met Inge over goede voornemens en hoe je ze volhoudt. Maar moet je überhaupt goed voornemens hebben? Wil je het of ben je vooral bezig met wat anderen willen?

Luister hier het gesprek terug:

