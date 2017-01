Ambitieuze tieners bij Vitesse: 'Trainingskamp is leuk, maar het moet hier niet stoppen'

ORIHUELA - Kai Koreniuk en Julian Calor zijn talentvolle beloftenspelers, maar maandag stapten ze met Vitesse 1 het vliegtuig in richting Spanje. Ze zijn nu voor een weekje onderdeel van het team. Als het aan de jongelingen ligt, blijft het niet bij dat ene weekje.

'Het is echt tof dat ik met deze jongens mee mag. Ik had het niet verwacht. Het ging dit seizoen wel lekker en natuurlijk hoop je wel dat je mee mag, maar dit is toch een soort van droom', vertelt Julian Calor. De middenvelder heeft door de spanningen weinig geslapen. 'Vannacht werd ik wakker, gister werd ik wakker en eergisteren werd ik wakker. Telkens dacht ik: het is bijna zover. Ik had er kriebels van.'

Bij de 18-jarige Kai Koreniuk waren er minder zenuwen. 'Ik ben niet echt nerveus meer, ik was meer superblij dat ik mee mocht gaan. Dit is namelijk een goede kans voor mij.'

'Het moet hier niet stoppen'

De Amerikaanse aanvaller is zelf vol vertrouwen en ziet dit weekje niet alleen als een leuk trainingskamp. 'Ik hoop namelijk dat ik mijzelf hier kan laten zien. Ik wil hard werken en laten zien dat ik bij het eerste kan horen. Het is mijn bedoeling om binnenkort aan te sluiten bij het eerste, dat ik vaker mee ga doen. Het moet hier niet bij ophouden.'

En daar sluit de 19-jarige Calor zich bij aan. 'Het doel is om mezelf in de kijker te spelen en te zorgen dat ik mag aansluiten. Ik hoop stiekem op meer dan alleen dit weekje. Ik ben namelijk niet alleen maar voor de lol hier.'

'Niveau omhoog'

De Tweede Divisie was voor zowel Koreniuk als Calor een goede leerschool in de eerste seizoenshelft. Beide talenten zijn blij met hun eigen ontwikkeling daar. 'Ik heb dat zeker als goed ervaren, maar het wordt ook tijd voor een stapje hogerop', vertelt Calor. Koreniuk wil dat stapje hoger zetten door bijvoorbeeld te kijken naar Ricky van Wolfswinkel. 'Het is mooi om met zulke goede voetballers samen te spelen. Ik kan veel van Ricky leren. Hij weet bijvoorbeeld door zijn ervaring waar hij moet zijn voor de goal, op de juiste momenten en met de juiste timing.'

Calor voelt dat ook al. 'Het is een hoog niveau. Je wordt door de jongens meegetrokken in dit niveau, ik weet zeker dat ik hier beter van word. Dat neem ik sowieso mee in de rest van het seizoen.'