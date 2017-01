Lage lasten voor Nijmeegse huurders

NIJMEGEN - Wie in Nijmegen een huis huurt, heeft jaarlijks de laagste woonlasten van de vier grote Gelderse gemeenten. Dat blijkt uit het rapport 'Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2017'.

In Nijmegen zijn huurders gemiddeld 58 euro kwijt aan woonlasten. Nijmegenaren betalen alleen een afvalstoffenheffing. In de andere grote Gelderse steden Arnhem, Ede en Apeldoorn zijn huurders meer kwijt. Daar moeten huurders naast de afvalstoffenheffing ook rioolheffing betalen.

Nijmegen 58 euro

Arnhem 297 euro

Ede 303 euro

Apeldoorn 343 euro

Nijmegen is van de 38 onderzochte gemeenten daarmee ook landelijk koploper met de laagste woonlasten. In Zaanstad betalen huurders het meest: 562 euro. In die 38 steden woont 40 procent van de Nederlanders.

Grootste daler

Huurders in Nijmegen zijn niet alleen het goedkoopst uit, de lasten zijn sinds vorig jaar ook het meest gedaald van Nederland: namelijk 36 euro, dat is 38,4 procent.

Lasten koophuis

Arnhemse huizenbezitters zijn van de vier Gelderse steden het duurst uit met hun woonlasten. Met de Onroerend Zaak Belasting erbij, zijn Arnhemmers ruim 767 euro per jaar kwijt. Met 675 euro is het dan het voordeligst om een koophuis in Ede te hebben.

Arnhem 767 euro

Nijmegen 743 euro

Apeldoorn 707 euro

Ede 675 euro

Alle cijfers in een overzicht:

Bron: COELO

