Jumbo sluit distributiecentrum in Elst; 200 medewerkers in onzekerheid

ELST - Het landelijk distributiecentrum van Jumbo in Elst gaat begin 2020 dicht. Er werken daar zo'n 200 mensen.

Jumbo gaat een geautomatiseerd distributiecentrum in Nieuwegein bouwen. Het gaat om een pand van zo'n 43.000 vierkante meter.

Gevolgen personeel

De medewerkers in Elst horen waarschijnlijk eind 2018 wat voor hen de gevolgen zijn. Er is nog geen sociaal plan, zegt FNV-bestuurder Debbie van Leiden. Ze wil dat dit er snel komt of dat er met Jumbo afspraken kunnen worden gemaakt over de begeleiding van werk naar werk.

Van AC-restaurant naar La Place

Jumbo zei maandag bij de bekendmaking van de jaarcijfers dat de achttien AC-restaurants worden omgebouwd tot La Place-restaurants. In Gelderland zit AC in Apeldoorn, 't Harde, Stroe en Zevenaar.