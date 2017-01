'Problemen op de Maas houden nog weken aan'

NEDERASSELT - De stremming van de Maas bij Nederasselt zal nog wekenlang voor problemen voor de scheepvaart zorgen. Dat voorspelt het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB). Daarbij is nog niet duidelijk wie uiteindelijk voor de schade zal opdraaien.

De scheepvaart ligt sinds donderdagavond stil nadat een binnenvaartschip dwars door de stuw voer.

'Het vervoer moet door. Dat is het grootste vraagstuk dat nu moet worden opgelost', aldus het BVB: 'Waar uiteindelijk de rekening komt te liggen is een complex vraagstuk waar brancheorganisaties en tussenpersonen zich later over mogen buigen.'

Druk scheepvaartverkeer

Dagelijks passeren zo'n 75 tot 100 schepen de sluizen in de Maas. Dat komt neer op 1800 tot 2000 vrachtwagenladingen per dag. Veel bedrijven worden door de stremming op kosten gejaagd doordat schepen moeten omvaren. Ook komen bedrijven in de problemen nu ze door de lage waterstand in zijn geheel van vaarroutes zijn afgesneden.

