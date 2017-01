Afgebrande supermarkt in Lent komt klanten tegemoet met gratis pendeldienst

NIJMEGEN - Klanten van de afgebrande Jan Linders-supermarkt in Lent, kunnen nog deze week gebruikmaken van een gratis pendeldienst. Mensen die geen vervoer hebben, worden dan met de bus naar het Linders-filiaal in Wijchen gebracht.

'We zijn druk bezig om de pendeldienst vanaf vrijdagochtend 10.00 uur in te stellen', zegt woordvoerster Gineke Wilms. Volgens haar wordt er ook nagedacht over een tijdelijke winkel, maar wanneer die opengaat is nog niet bekend.

Luister het radio-interview met woordvoerster Wilms terug:

Omrijvergoeding

Een noodlocatie voor de supermarkt is hard nodig, omdat Jan Linders een groot deel van Lent bedient. 'Voor omwonenden is een ontzettend vervelende situatie ontstaan. Maar we merken wel dat mensen ontzettend meeleven. Dat vinden we heel erg fijn en daar willen we ze ook graag voor bedanken', benadrukt Wilms.

Tot er een tijdelijke winkel is, kunnen klanten ook rekenen op een omrijvergoeding. 'Want we willen natuurlijk heel graag dat ze bij ons hun boodschappen blijven doen. Daarom bieden we de inwoners van Lent een wekelijkse korting van 5 euro op hun boodschappen vanaf 25 euro', legt de woordvoerster uit.

Brand door vuurwerk

Een auto voor de supermarkt vatte met oud en nieuw vlam, vermoedelijk door vuurwerk. De brand sloeg vervolgens over naar de supermarkt. Door de hevige rookontwikkeling moesten de vier bovenliggende appartementen worden ontruimd. Deze zijn nog steeds onbewoonbaar. Jan Linders heeft inmiddels aangifte gedaan.

Beelden van de afgebrande supermarkt:

Winkelpand wordt leeggehaald

Een gespecialiseerd bedrijf is dinsdagochtend begonnen met het leeghalen van het verwoeste winkelpand. De nog bruikbare spullen worden per vrachtwagen afgevoerd.

De supermarkt dinsdagochtend:

'In principe wordt de hele inventaris als verloren beschouwd, want het filiaal is volledig verwoest', zegt Wilms. 'Spullen die toch nog bruikbaar zijn, zullen worden opgekocht. Dat is iets wat door onze verzekeraar wordt gecoördineerd.'

