Vitesse verkoopt Ota aan oude club, weg vrij voor Büttner

ORIHUELA - Precies een jaar geleden maakte Ota de overstap vanuit FC Tokyo naar Vitesse, vandaag bewandelt hij de weg andersom. Vitesse heeft Ota verkocht aan de Japanners.

De deal was al enkele dagen rond, maar de handtekeningen moesten nog worden gezet. De Japanner bleef daarom achter in Nederland. Vitesse doet geen uitspraken over de transfersom, maar de club spreekt van een goede deal met FC Tokyo.

Niet kunnen overtuigen

Ota heeft vanaf het eerste moment niet kunnen overtuigen bij Vitesse. Achteraf bleek Ota niet de aanvallende, gedreven back met verdedigende kwaliteiten waar Vitesse naar op zoek was.

'Lastig met aanpassen'

Technisch directeur Mo Allach over de verkoop: 'Het is een fantastische jongen maar het is ook geen geheim dat hij het lastig had qua aanpassingen en in de communicatie. Mede op basis van zijn eigen wens hebben we meegewerkt aan een lucratieve deal met zijn vorige club.'

Deur open voor Büttner

Hoeveel Vitesse vangt voor de linksback is niet bekend, maar wel is duidelijk dat met dit vrijgekomen geld nu ruimte is om Alexander Büttner vast te leggen.

De linksback uit Doetinchem zet waarschijnlijk snel zijn handtekening onder een 2,5 jarig contract tot de zomer van 2019.



