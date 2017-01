Huizen Giesbeek ontruimd na gaslek; bewoners opgevangen in brandweerkazerne

Archieffoto

GIESBEEK - Aan de Wethouder R.A. Wieggersstraat in Giesbeek (gemeente Zevenaar) zijn dinsdagochtend vier huizen ontruimd na een gaslek. De negen bewoners zijn opgevangen in de brandweerkazerne in het dorp.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden rook een van de bewoners rond 5.45 uur een gaslucht. De brandweer kwam daarop ter plaatse om onderzoek te verrichten en netbeheerder Liander sloot de gastoevoer naar de woning af. Gas kwam uit de kruipruimte Het gas bleek uit de kruipruimte van het huis te komen. Daar werd volgens de woordvoerder een hoge concentratie gemeten. Het gas had zich inmiddels ook verspreid naar de kruipruimtes van naastgelegen woningen. De bewoners moesten daarom uit voorzorg hun huis uit. Rond 9.15 uur konden ze weer terug. De brandweer heeft de vier woningen geventileerd. Liander herstelt de gasleiding. Hoe het lek is ontstaan, is niet bekend.