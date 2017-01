A12 tussen Arnhem en Oberhausen is de Gelderse filetopper 2016

ARNHEM - De snelweg A12 van Arnhem naar Oberhausen verzoorzaakte in 2016 het meeste fileleed in Gelderland. Dat blijkt uit de File top 50 van de VerkeersInformatieDienst (VID).

De A12 van Arnhem naar Oberhausen is op de negende plaats binnengekomen in de lijst. Vorig jaar stond dat deel van de A12 nog op de zesentwintigste plaats. De A12 de andere kant op, van Oberhausen naar Arnhem, neemt de dertigste plaats op de lijst in.

Filedruk

Filezwaarte, ook wel filedruk genoemd, wordt uitgedrukt in kilometerminuten: het aantal minuten dat een specifieke file met een bepaalde lengte heeft gestaan. Voor de A12 levert dat het getal 86514 kmmin op. Grootste fileknelpunt van Nederland is de A4 van Den Haag naar Amsterdam met 222787 kmmin.

Bijzondere vermelding voor N325

De N325 van Arnhem naar Arnhem Velperbroek neemt met de elfde plaats op de lijst een bijzondere plaats in. Het is voor het eerst dat een N-weg zoveel filedruk heeft dat deze de top 25 haalt.

