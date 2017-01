Ongevallen door gladheid in Bronckhorst: 'Beukenlaan in Baak een grote ijsbaan'

Archieffoto

BAAK - In de gemeente Bronckhorst zijn vanochtend meerdere aanrijdingen gebeurd door de gladheid. Het ging onder meer mis op de Beukenlaan in Baak. Het is daar een grote ijsbaan, twittert de politie.

Ook op andere plekken is het spekglad. Op de Graaf Ottoweg in Lochem vlogen automobilisten vanochtend bijna uit de bocht. De plaatselijke politie plaatste dit filmpje op haar Facebookpagina: Code geel Sinds gisteravond is in Gelderland code geel van kracht. Deze waarschuwing van het KNMI geldt tot vanochtend 10.00 uur. Weggebruikers wordt geadviseerd het rijgedrag aan te passen. Veel gemeenten melden op Twitter dat er wordt gestrooid. Ook in de gemeente Bronckhorst zijn vanochtend strooiwagens de weg op gegaan. Zondagavond gaf het KNMI zelfs code oranje af vanwege de gladheid.