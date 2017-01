Strooiwagens rijden weer: nog steeds code geel

ARNHEM - Het KNMI geeft voor deze dinsdagochtend tot 10.00 uur code geel af.

Volgens de meteorologische dienst bestaat er kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Het KNMI geeft het advies om het rijgedrag aan te passen.

Later vandaag

MeteoGroup in Wageningen meldt dat er eerst vandaag nog een buitje valt. Later is er vrij veel bewolking. Er waait een matige westelijke tot zuidwestelijke wind en het wordt 5 of 6 graden. Vanavond en de komende nacht regent het af en toe en wordt het niet kouder dan 4 of 5 graden.