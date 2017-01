Geen concrete interesse voor Nakamba

ORIHUELA - Everton, Anderlecht, HSV en Wolfsburg. Allemaal zouden ze interesse hebben in Marvelous Nakamba van Vitesse. 'Maar er is nog geen concrete interesse. Er heeft nog geen enkele club geïnformeerd bij de Arnhemmers, dat meldt technisch directeur Mo Allach.

'Nee, ik heb nog niks gehoord. Ik las ook dat Anderlecht geschrokken zou zijn van de vraagprijs (naar verluidt 4 miljoen euro), maar we hebben nog nooit een gesprek met ze gehad.'

Voor Abiola Dauda is er al wel interesse. Bijvoorbeeld vanuit Zweden en Qatar, maar die clubs uit die landen zijn nog niet heel concreet. Vitesse haalt in ieder geval geen nieuwe spits als Dauda vertrekt, zo vertelt Mo Allach. 'Met Ricky van Wolfswinkel en Yuning Zhang hebben we twee hele goede spitsen.'

Büttner

Tot slot kon Allach een update geven over de transfer van Alexander Büttner. De onderhandelingen lopen nog, maar Vitesse heeft de linksback een contract aangeboden voor 2,5 jaar. Dat zal dan lopen tot de zomer van 2019.