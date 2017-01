Fraser heeft duidelijk doel voor trainingskamp

ORIHUELA - Vitesse is maandagavond aangekomen in Orihuela. De plaats waar de Arnhemmers de komende week gaan werken aan de basis voor een goede tweede seizoenshelft. Want dat is natuurlijk het doel voor trainer Henk Fraser.

'Het doel is dat we deze week een goede basis leggen voor de tweede helft van het seizoen. We weten namelijk wat ons te doen staat: beter presteren dan in de eerste helft van het seizoen. Zo simpel is het.'





Hoe dat gaat gebeuren? 'We gaan deze week er hard aan werken dat we nog meer een team zijn. Je zag de laatste wedstrijden dat het al iets beter ging en dat moet nog meer. We gaan dus hard trainen, maar ook aan teambuilding doen en plezier hebben.'

Tot slot is er vrijdag natuurlijk ook nog de wedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden. Hoewel het een oefenpotje is, vindt de trainer die wel erg belangrijk. 'Winnen geeft namelijk plezier. Wat dat betreft gaan we daar hier mee beginnen.'