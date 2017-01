Beelden van mogelijke brandstichters Gendringen massaal gedeeld

GENDRINGEN - Op bewakingsbeelden is te zien dat iemand wegrent, vlak nadat een bedrijfspand in Gendringen in de nacht van vrijdag op zaterdag in brand vliegt. De videobeelden zijn via Facebook al bijna 700 keer gedeeld.

Het gaat om een vleugel van het voormalig Rabobank-pand aan de Parallelweg in Gendringen dat in vlammen opging. Het pand vatte vlam, nadat een vlakbij geparkeerde auto in de brand vloog. Vlak daarvoor lopen twee mensen in de buurt van de auto en het gebouw.

Het pand wordt gebruikt door ongeveer 25 ondernemers, die allemaal gedupeerd zijn door de brand, vertelt Jeroen Wopereis, één van de beheerders van het OndernemersCentrum IJzersterk Ondernemen.

Meeste ondernemers verder in noodkantoren

'Er is gelukkig maar één vleugel waar brand heeft gewoed, de rest is behouden gebleven. Het luchtbehandelingssysteem heeft wel het hele kantorencomplex vol met roet gezet. We brengen de ondernemers onder in noodkantoren in een klooster in Ulft. We verwachten dat het gebouw over drie weken weer schoon is en dat de ondernemers terug kunnen.'

Voor de twee ondernemers, die gebruik maakten van de afgebrande vleugel, is de situatie ernstiger. 'Een zzp-er had in de vleugel zijn cursusmateriaal voor BHV-trainingen opgeslagen. Hij kan in ieder geval de komende maand geen trainingen geven', vertelt Wopereis.

Moeilijk herkenbaar

De videobeelden van de bewakingscamera hebben volgens Wopereis nog niet tot aanhoudingen geleid. Het is lastig om personen via deze beelden te herkennen. 'Deze camera hangt er om de parkeerplaats in de gaten te houden en toevallig is er ook een stukje straat te herkennen. Gelukkig krijgen we ook camerabeelden van ondernemers in de buurt.'

Op deze beelden zijn lichtflitsen te zien en iemand die weg rent:

Dit is de complete Facebookpost die al bijna 700 keer is gedeeld: