BLOG: NEC zoekt de zon op in Marbella

Het hotel van NEC in Marbella

MARBELLA - NEC zoekt deze week de zon op in het mondaine Marbella. In deze blog alles over de belevenissen van de mannen van trainer Peter Hyballa aan de Spaanse zuidkust.

DAG 1 dinsdag 3 januari: Vroeg uit de veren De spelers van NEC moeten er vroeg bij zijn. Al om vier uur 's-ochtends is het verzamelen bij De Goffert en dan in de bus naar Rotterdam Airport voor de vlucht naar Malaga en dan door naar Marbella, waar NEC weer zal neerstrijken in het vertrouwde Hotel Melia. Maandagmiddag werd er nog getraind en lag er zelfs wat sneeuw op het veld. De overgang zal prettig zijn, want voor Marbella wordt 19 graden voorspeld en woensdag zou het kwik zelfs naar 21 graden stijgen. En prettig voor Hyballa, de nieuwe aanwinsten Jordan Larsson en Ali Messaoud zijn direct van de partij. Ze trainden maandag zelfs al mee en maken dus de hele voorbereiding op de tweede seizoenshelft mee. De selectie van NEC vertrekt kort na 7.00 uur naar het trainingskamp in Marbella. Om 5.30 uur was het inchecken: Ferdi Kalioglu (vooraan op de foto) gaat voor het eerst mee op trainingskamp. Jay-Roy Grot weet al een beetje hoe het gaat: Ook Feyenoord vertrekt tegelijkertijd op trainingskamp. Dat betekent even bijpraten met oud NEC-spelers Brad Jones en Lucas Woudenberg: