BLOG NEC in Marbella: Het is net Wimbledon

MARBELLA - NEC zoekt deze week de zon op in het mondaine Marbella. In deze blog alles over de belevenissen van de mannen van trainer Peter Hyballa aan de Spaanse zuidkust.

DAG 1 dinsdag 3 januari

Feyenoord traint besloten, NEC eet besloten

Iets na drieën verlaat de Nijmeegse delegatie in diverse busjes het Melia Hotel voor een reis voornamelijk bergop naar het trainingscomplex.Vanaf ongeveer half vier 's-middags schotelt Peter Hyballa zijn selectie een intensieve training voor. Daar staat de Duitser bekend om. Hij probeert allerlei varianten uit met als doel om tot een nog betere uitvoering van de door hem gewenste tactiek te komen. En dat doet Hyballa met veel verbaal geweld. Niets lijkt hem te ontgaan op het trainingsveld. Als een speler ergens bij een oefening niet thuis geeft, krijgt hij dat direct te horen. Over de omstandigheden op het Marbella Football Centre is Hyballa lovend.

Ook Remco ten Hoopen heeft een belangrijke rol op deze training. De assistent van Hyballa moet als een soort verdediger de aanvallende patronen en looplijnen hinderen en doet dat met verve.

Om half vijf meldt ook de selectie van Feyenoord zich op het schitterende sportcomplex. De bewakingsdienst van het MFC wordt heel nerveus, want de koploper heeft besloten deze week louter besloten te trainen. In het verleden waren er honderden supporters die een vakantie naar Zuid-Spanje planden om hun helden aan het werk te zien, maar daar houdt 'de club van het volk' blijkbaar geen rekening mee. De meegereisde journalisten die de club volgen zijn ook niet welkom. "Wat is de reden om zo geheimzinnig te doen, wat hebben ze te verbergen?', vraagt één van de stafleden van NEC zich af. Maar vanaf de tribune is de training op het achterste veld toch te volgen.

De voetbalwereld wordt steeds krankzinniger, zo blijkt hieruit maar weer eens. Gelukkig lopen er ook nog normale mensen rond. In de spelersgroep van NEC doet niemand raar. Het zijn zonder uitzondering vriendelijke jongens en dat geldt zeker ook voor de nieuwe aanwinst Jordan Larsson. De 19-jarige Zweed krijgt altijd vragen over zijn vader Henrik. Vervelend vindt hij dat niet, maar hij benadrukt wel dat hij zelf een ander soort speler is.

De training is afgelopen en de selectie keert terug naar het hotel. En waar Feyenoord besloten traint, eet NEC besloten in een eigen eetzaal.

De heenreis: Hé Hyballa, slaperd

De spelers van NEC moeten er vroeg bij zijn. Al om vier uur 's ochtends is het verzamelen bij De Goffert en dan in de bus naar Rotterdam Airport voor de vlucht naar Malaga en dan door naar Marbella, waar NEC weer zal neerstrijken in het vertrouwde Hotel Melia. Maandagmiddag werd er nog getraind en lag er zelfs wat sneeuw op het veld.

De overgang zal prettig zijn, want voor Marbella wordt 19 graden voorspeld en woensdag zou het kwik zelfs naar 21 graden stijgen. En prettig voor Hyballa, de nieuwe aanwinsten Jordan Larsson en Ali Messaoud zijn direct van de partij. Ze trainden maandag zelfs al mee en maken dus de hele voorbereiding op de tweede seizoenshelft mee.

De selectie van NEC vertrekt kort na 7.00 uur naar het trainingskamp in Marbella. Om 5.30 uur was het inchecken:

Ferdi Kadioglu (vooraan op de foto) gaat voor het eerst mee op trainingskamp. Jay-Roy Grot weet al een beetje hoe het gaat:

Ook Feyenoord vertrekt tegelijkertijd op trainingskamp. Dat betekent even bijpraten met oud-NEC-spelers Brad Jones en Lucas Woudenberg. Jones geniet met volle teugen bij Feyenoord. De Australiër was de vaste keeper bij de koploper. “Het zou geweldig zijn als we kampioen zouden worden.”

De vlucht naar Marbella verloopt voorspoedig. Het is nog donker als het vliegtuig opstijgt. Dario Dumic is niet van de partij. De Deense Bosniër ontbrak maandag ook op de eerste training in Nijmegen. Supporters waren al bezorgd dat de sterkhouder van NEC een transfer zou maken, maar Dumic blijkt andere verplichtingen te hebben. Hij is naast zijn voetbalcarrière bezig met een studie rechten. De meeste spelers vallen al snel in slaap en ook de opkomende felle zon verandert daar niks aan. Zelfs de doorgaans hyperactieve trainer Peter Hyballa lijkt even de ogen te sluiten, maar daar krijgt hij geen kans voor. “Hé Hyballa, slaperd!”, roept een journalist vlak achter hem. En met fonkelende ogen kijkt de Duitser lachend om. Frank Sturing is wel wakker tijdens de vlucht. De 19-jarige verdediger stond een maandje buitenspel met een enkelblessure.

“Maar het gaat nu weer goed. Ik ga in Spanje eerst met de fysio trainen. Als het goed gaat, sluit ik deze week weer aan bij de groep", laat het talent weten. Ondertussen is Hyballa weer klaarwakker en nadrukkelijk aanwezig. Hij stelt quizvragen aan jonge spelers. "Wie was wereldkampioen in 1954?" De pas 17-jarige Ferdi Kadioglu moet antwoord geven en weet het: "Duitsland." Die staat dus voortaan in de basis. Ondertussen wordt de kustlijn van Zuid-Spanje bereikt en zet het vliegtuig de landing in.

Die verloopt voorspoedig en op het vliegveld van Malaga gaat iedereen op zoek naar zijn bagage. Dat geldt ook voor Dirk Kuijt, de routinier van Feyenoord. Het is misschien wel zijn vijftigste trainingskamp ooit, maar hij blijft altijd maar goedlachs.

Ondertussen geeft trainer Peter Hyballa uitleg over het doel van dit trainingskamp. En komt hij even terug op zijn verstoorde rustmoment. "Die journalisten waren heel luid aan het praten. Ik ga geen namen noemen, maar het was natuurlijk Gerard Borgman van De Gelderlander", lacht de trainer. Julian von Haacke heeft het beter getroffen, hij heeft onderweg lekker bij kunnen slapen na het vroege opstaan.

De reis naar het hotel in Puerto Banus, een voorstadje van Marbella, vergt minder dan een uur. Maar dan is er toch een probleem. De kamers van de spelers zijn nog niet allemaal gereed.

En dus is het wachten en doen sommigen even een dutje in de lobby. Want het was voor iedereen een korte nacht en Hyballa heeft 's middags ongetwijfeld een pittige training gepland.