Afscheid van oorlogsheld Ted Meines en de LTO is kritisch over het landbouwbeleid: dit is het nieuws van 3 januari

Foto: ANP

HET HARDE - LTO is kritisch over het nieuwe landbouwbeleid, de overleden Ted Meines is een held onder de veteranen en kopers in Apeldoorn slepen de corporatie voor de rechter. Dit is het nieuws van 3 januari

De land- en tuinbouworganisatie, LTO, is kritisch over het nieuwe landbouwbeleid van de provincie. Met het Plussenbeleid hebben Gelderse boeren de ruimte om uit te breiden en te verduurzamen. Maar in zogenaamde ammoniakzones mogen bedrijven niet uitbreiden. Het gaat dan om delen in de Achterhoek en de Veluwe. Volgens LTO gaat het gebied daardoor nu dubbel op slot. Woensdagavond is er bij de provincie een hoorzitting, LTO spreekt daar ook. Veteraan Meines Ted Meines, is een held onder de veteranen. Meines overleed een dag voor kerst, op 95-jarige leeftijd. Vandaag wordt hij herdacht op de legerplaats bij Oldebroek in 't Harde. Vanmiddag kan er afscheid worden genomen van de luitenant-generaal. Daarna wordt hij met 'militair ceremonieel' overgebracht naar het Wachtmeester Kruithof Paviljoen. Corporatie voor de rechter En tientallen kopers van een Koopgarantwoning in Apeldoorn willen woningcorporatie De Goede Woning voor de rechter slepen. De kopers stellen dat de woningcorporatie taxateurs heeft beïnvloed om de verkooprijs te hoog of de terugkooprijs te laag te taxeren. Volgens de woningcorporatie zijn de prijsdalingen het gevolg van de markt. Op TV Gelderland ziet u vandaag een reportage over de problemen.