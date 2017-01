Podiumplek voor Van den Brink in proloog Dakar

Foto: Martin van den Brink in 2015 - ANP

HARSKAMP - Martin van den Brink uit Harskamp is in de proloog in de Rally van Dakar als derde geëindigd. De proloog was 39 kilometer.

Het Rainbow Truckteam uit Doornspijk, met Gerrit van Weven uit Oldebroek, eindigde als 29ste. Het team hoopt bij de eerste twintig te eindigen. Ed Wigman en Joël Ebbers uit Giesbeek zetten de 36ste tijd neer. De laatste Gelderse deelnemer, Wuf van Ginkel, eindigde als 42ste. Van Ginkel is een doorgewinterde deelnemer, maar rijdt dit jaar voor het topteam De Rooij. Met zijn servicetruck moet hij proberen om zo dicht mogelijk achter de Brabander De Rooij te blijven rijden. De rijders krijgen de komende twaalf dagen 9.000 kilometer voor de kiezen. De start was in Asuncion, Paraguay. De finish is in Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië.