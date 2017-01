Automobiliste schrikt van andere auto en slaat op A50 over de kop

Foto: Omroep Gelderland

WOLFHEZE - Een automobiliste is maandagavond een paar keer met haar auto over de kop geslagen. Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur op de A50 in de buurt van Wolfheze. De vrouw zou bij het verwisselen van rijstrook zijn geschrokken van een auto naast haar.

De vrouw is wonder boven wonder zelf uit de auto gekomen. Ze is lichtgewond geraakt en wordt behandeld in de ambulance, die naar de plaats van het ongeluk is geroepen. Andere automobilist ziet ongeluk gebeuren De automobilist in de andere auto mankeert niets, behalve de schrik van het ongeluk dat hij zag gebeuren. Zijn auto is niet geraakt en heeft dus ook geen schade. Een rijstrook is even afgesloten geweest, zodat de hulpdiensten hun werk konden doen.