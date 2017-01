NEC-trainer Hyballa: niet meer nuilen in 2017

NIJMEGEN - Peter Hyballa ging meteen even los op de eerste training van NEC van dit jaar.

"Niet meer nuilen in 2017", riep de trainer lachend naar het groepje vaste bezoekers van de trainingen.

Ook verklaarde hij de afwezigheid van Dario Dumic. "Die heeft examen voor zijn studie. Hij doet rechten, maar gaat gewoon mee naar Spanje. Frank Sturing is er ook niet, die is nog geblesseerd. En Quincy Owusu-Abeyie is definitief weg."

Wel aanwezig op de training waren de nieuwkomers Ali Messaoud (foto boven), de middenvelder die wordt gehuurd van FC Vaduz, en de Zweedse aanvaller Jordan Larsson (foto onder), die voor 3,5 jaar is vastgelegd.

NEC vertrekt dinsdagochtend vroeg al op trainingskamp naar Marbella. Daar wordt 's-middags meteen getraind. Woensdag is er een oefenwedstrijd tegen Sparta en zaterdag is PEC Zwolle de tegenstander.