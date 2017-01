'Nieuw landbouwbeleid op termijn funest voor boeren'

NIJKERK - Het nieuwe landbouwbeleid van de provincie zal de halve Gelderse Vallei, en een deel van Achterhoek alsnog op slot zetten. Dat zegt LTO. 'Er komt een ammoniakdeken over de Gelderse Vallei, waardoor uitbreiding daar alsnog niet mogelijk zal zijn', zegt varkenshouder Dirk Dekker uit Nijkerk namens de LTO.

Het nieuwe Gelderse landbouw- of plussenbeleid moet boeren de ruimte geven om uit te breiden en tegelijkertijd te verduurzamen. Nu mogen veehouderijen stallen bouwen van maximaal 1,5 hectare. Met het nieuwe plussenbeleid vervalt de maximale grootte van een stal. Daarvoor in de plaats moeten boeren die een nieuwe stal willen bouwen 8 procent van het bedrag investeren in extra maatregelen voor landbouw, dierenwelzijn of milieu.

Maar in zogenaamde ammoniakzones mogen bedrijven niet uitbreiden. Het gaat dan om de Gelderse Vallei en delen van de Achterhoek en de Veluwe. Volgens LTO is het funest voor de bedrijven daar, ook omdat andere bedrijven wel mogen uitbreiden. 'Dat is eigenlijk einde verhaal. Niet morgen en ook niet volgend jaar. Maar wel op de lange termijn', aldus Dekker.

Recent onderzoek in de Gelderse Vallei toont aan dat de luchtkwaliteit daar erg slecht is. Ammoniak wordt daarbij naast fijnstof vaak genoemd als oorzaak. Onlangs lanceerde de regio een plan om de uitstoot te verlagen.

Ook de Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft kritiek op het nieuwe beleid. Zij zijn bang voor megastallen zoals die bij Groesbeek. Op het nieuwe landbouwplan kwamen de afgelopen tijd veel reacties. Woensdag is er bij de provincie een hoorzitting. Dirk Dekker gaat daar namens LTO inspreken.

