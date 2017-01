Onrust in buitengebied van Tiel na tekort aan bluswater in Zennewijnen

Foto: archief ANP

ZENNEWIJNEN - Het tekort aan bluswater tijdens een brand in Zennewijnen afgelopen vrijdag, heeft voor onrust gezorgd in het buitengebied van Tiel. Dat schrijft het CDA in de gemeente Tiel in een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad.

De brandweer had moeite om de brand in een schuur op het erf van een boerderij aan de Bredestraat te blussen, omdat er problemen waren met de waterwinning. Sloot te ver weg Er zat onvoldoende druk op het bluswateraansluitpunt. En de brandweerslangen waren niet lang genoeg om water te halen uit de dichtstbijzijnde sloot, 300 meter verderop, schrijft het CDA. 'Hulp kwam dus uiteindelijk veel later dan nodig was waardoor de betreffende schuur niet meer te redden was en ternauwernood de naastgelegen woning gespaard is gebleven.' Onderzoek naar bluswater De partij stelt nu vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de bluswatervoorzieningen in het buitengebied van Tiel. De partij wil onder andere weten of de gemeente onlangs nog heeft onderzocht hoe het is gesteld met de bluswatervoorzieningen in het buitengebied. Zie ook: Uitslaande brand in schuur bij Tiel legt hobbyplek in de as