Henk de Jong geniet van fanatisme spelers De Graafschap

ZEIST - Henk de Jong genoot enorm van zijn eerste training bij De Graafschap.

Hij had maanden niet op het veld gestaan. "Dit is natuurlijk het allerleukste. Ik ben 31 jaar trainer en dan is het wel vreemd om even niet op het veld te staan. Maar na één minuut pik je het alweer op."

De Jong trainde meteen twee uur en ging fanatiek tekeer. "Ik hou me nog een beetje in. Want die jongens vreten het gras al op. Niet normaal hoe die mannen trainen, jongen. Je moet er wel bovenop zitten, maar dat vinden de jongens ook leuk. Ze kunnen wel wat, maar er moet nog wat meer rust in komen. Ik heb liever dit, dat de vonken eraf spatten, dan dat het slappe hap is. En daar hadden we niet over te klagen."

De Graafschap traint enkele dagen op het vernieuwde sportcentrum van de KNVB in Zeist. "We zitten op een fantastische plaats. We zijn de eerste club die hier komt. Dit is volgens mij ook voor het Nederlands elftal. Dit is echt top. We kunnen niet beter krijgen, alleen iets beter weer. Want het is nu wel heel slecht."

Er worden al direct spelers aan De Graafschap gelinkt met wie De Jong in het verleden werkte, zoals Martijn van der Laan van FC Groningen. "Dat is op het moment nog niet aan de orde. We gaan eerst trainen met deze jongens en kijken hoe het ervoor staat. Maar er zijn natuurlijk allerlei lijstjes."