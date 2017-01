Rioolwater moet milieuschade en vissensterfte bij Weurt voorkomen

Foto: Omroep Gelderland - De stuw

WEURT - Het Waterschap Rivierenland houdt het water in het gebied rond Weurt op peil door gezuiverd rioolwater te gebruiken. Het water wordt vanaf de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nijmegen het gebied in geleid.

Dat is nodig omdat het waterpeil lager is doordat een schip de stuw tussen Grave en Nederasselt ramde. Volgens het waterschap is het water schoon genoeg om in het oppervlaktewater te laten lopen. Daarmee moet worden voorkomen dat er milieuschade ontstaat en dat de vissen sterven. Normaal gesproken wordt het gezuiverde water in de Waal geloosd. Zie ook: Alles over de problemen bij de stuw