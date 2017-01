Eugenie Aartsen helpt arme mensen en is Nijmegenaar van het jaar 2016

NIJMEGEN - Eugenie Aartsen is uitgeroepen tot Nijmegenaar van het jaar 2016. Dat gebeurde maandagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie in Concertgebouw De Vereeniging. Eugenie Aartsen wordt geroemd voor het helpen van mensen met weinig inkomen.

Eugenie Aartsen is bijna 24 uur per dag bezig met Stichting gratis2dekansje. Zij zorgt dat er gratis spullen en kleding bij mensen terecht komen, die daar zelf geen geld voor hebben. Eerst deed Aartsen dit bij haar thuis. Sinds deze zomer is hiervoor een ruimte beschikbaar gesteld.

Burgemeester Bruls blikte in zijn nieuwjaarstoespraak terug op de jaarwisseling en hij blikte vooruit op de nieuwe technische mogelijkheden en de ethische discussies die daarmee gepaard gaan.