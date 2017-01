Buurt blij voor winnaars miljoen euro: 'Ik gun het ze van harte'

NIJMEGEN - Het zal je maar overkomen: de buren doen mee aan een straatprijs van de Nationale Postcode Loterij, winnen een miljoen en jij wint niets. Harold en Krista uit de Voorstadslaan in Nijmegen wonnen gisteren als enige een prijs, maar liefst één miljoen euro. Maar de buurt gunt het ze van harte.

Er waren 19 huizen in de straat met dezelfde postcode, 19 potentiële winnaars. Maar Harold en Krista bleken de enigen met een lot en dus hoefden ze het miljoen met niemand in de straat te delen.

Alleen andere letters

'Ik had drie loten en graag wat van deze prijs met ze willen delen', zegt een buurtbewoner. 'Ik woon in dezelfde straat en ook nog dichtbij, maar net een andere postcode. Alleen de letters zijn anders. We hadden het er vanochtend ook nog even met andere buren over en we vonden het allemaal wel even een rauw moment. Maar goed, we gunnen het deze mensen ook en verder is het niet anders.'

Nog nooit iets gewonnen

'Wij spelen al jaren mee', zegt iemand anders uit de buurt. 'In al die jaren hebben we nog nooit iets gewonnen. We zijn onlangs naar deze wijk verhuisd en na zo'n verhuizing kun je het geld goed gebruiken. Dus het was mooi geweest, maar we grijpen er net naast. Maar ik zit er ook niet mee. Je hebt het gewoon niet, klaar en ik gun het deze mensen van harte.'

Mooie reis

De winnaars willen na gisteren voorlopig uit de publiciteit blijven. Ze hebben wel laten weten na te denken over het maken van een mooie reis en voor de rest denken ze nog na over wat ze met de prijs gaan doen. De buurt had al wel de nodige suggesties. Een grote reis werd het vaakst genoemd en er waren ook nog de nodige buren die zouden stoppen met werken of die zouden verhuizen.