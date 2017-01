In Lent is geen pak melk meer te koop

NIJMEGEN - De inwoners van Lent moeten noodgedwongen hun boodschappen kilometers verder op doen nadat hun supermarkt op oudejaarsavond afbrandde. Vooral voor ouderen en gehandicapten in het dorp is dat een ramp.

'Ik moet heel wat extra kilometers maken op dit ding', zegt een oudere vrouw in een scootmobiel. 'Ik moet naar Nijmegen, Bemmel of Oosterhout. Ander vervoer heb ik niet. Het moet met de scootmobiel of anders moet ik een taxi bellen.' Het is het gesprek van de dag bij het hek dat nog steeds rondom de supermarkt staat. Er gebeurt verder weinig, behalve wat mannen van de verzekeringsmaatschappij die af en toe naar binnen lopen en aantekeningen maken.

Vuurwerk waarschijnlijk oorzaak

De supermarkt brandde waarschijnlijk uit door vuurwerk. Een auto voor de supermarkt vatte vlam en het vuur sloeg over naar de supermarkt. Door de hevige rookontwikkeling moesten de bovenliggende appartementen worden ontruimd. Deze zijn nog steeds onbewoonbaar. Het gaat om vier appartementen.

Op deze ochtend lopen opvallend veel jonge moeders met kinderwagens wat doelloos rond op de parkeerplaats. Hun dagelijkse gang naar de supermarkt is wreed verstoord. 'Het is natuurlijk bijzaak, als je kijkt naar de puinhoop hier. Ik ben blij dat iedereen er heelhuids vanaf is gekomen', zegt één van hen. 'Maar als ik een beetje mag klagen: het is heel vervelend. Ik heb geen eigen vervoer en ben aan huis gebonden met de kleine. Ik moet nu mijn ouders vragen om boodschappen te doen.'

Nog geen duidelijkheid

Supermarktketen Jan Linders is niet bereikbaar voor commentaar. Het is daarom niet duidelijk of en wanneer er weer een mogelijkheid is om boodschappen te doen in Lent. Mogelijk komt er een noodsupermarkt.