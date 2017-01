Beroemde generaal en verzetsheld krijgt laatste eer in 't Harde

HET HARDE - Onder veteranen is hij een held: Ted Meines. De oorlogsheld overleed een dag voor kerst, op 95-jarige leeftijd. Deze dinsdag wordt hij herdacht op de Legerplaats bij Oldebroek, in 't Harde.

Voordat hij in voormalig Nederlands-Indië diende, was hij tijdens de Tweede Wereldoorlog erg actief in het verzet. Zo bracht hij honderden joodse kinderen onder, waarvoor hij een ereburgerschap kreeg van de staat Israël.

Defilé, Wageningen en veteranenplatform

Meines was luitenant-generaal toen hij de dienst uitging. Hij had een belangrijke rol bij de oprichting van het Nederlands veteranenbeleid en was de eerste voorzitter van de Stichting Veteranen Platform.

Ook was hij, samen met Prins Bernhard, betrokken bij de organisatie van de herdenkingen op 5 mei in Wageningen. Het Veteraneninstituut noemt hem 'de motor achter de totstandkoming van het jaarlijkse defilé'.

Afscheid nemen

Afscheid nemen van Meines kan dinsdagmiddag op de legerplaats in 't Harde, tussen 14.30 en 19.30 uur. Rond 14.00 uur wordt Meines met 'militair ceremonieel' overgebracht naar het Wachtmeester Kruithof Paviljoen.

Veteranen en actief dienende militairen vormen het zogenoemde erecouloir, een militaire erehaag. De uitvaart vindt in besloten kring plaats.