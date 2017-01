Varen in Apeldoorn: 'Hier kan een kano amper doorheen'

WAPENVELD - Al twintig jaar strijdt een groep vrijwilligers voor een bevaarbaar Apeldoorns Kanaal. 'Er is geld om de bruggen beweegbaar te maken en nu organiseren we een conferentie om te kijken of we een exploitatiemaatschappij voor het Apeldoorns Kanaal kunnen oprichten', vertelt Roel Docter, voorzitter van de stichting recreatie Wapenveld.

Het kanaal is inmiddels uitgebaggerd en vanaf Hattem is het kanaal toegankelijk via een sluis. Maar er zijn ook nog problemen. Want bij Wapenveld kunnen boten niet verder, omdat er betonnen bruggen over het kanaal liggen.

'Kijk dit is de bottleneck', zegt Docter bij de brug aan de Kloosterweg in Wapenveld. 'Hier kan een kano amper onder door, laat staan een bootje waarin mensen kunnen slapen.' Staand naast de betonnen brug over het Apeldoorns Kanaal geeft hij uitleg. 'Ik ben een leek, maar als je het middendek van de brug op twee plekken doorzaagt en beweegbaar maakt dan ben je er al.'

De twee 'probleembruggen' in Wapenveld worden aangepakt. Onlangs werd een voorstel besproken in de gemeenteraad om de bruggen te verhogen tot 1 meter 30. De dorpsraad, de ondernemingsvereniging en de Stichting Recreatie Wapenveld willen juist dat de bruggen beweegbaar worden zodat ook de nog grotere boten erdoor kunnen.

Wie betaalt het?

Politici en bestuurders zijn echter huiverig voor onderhoudskosten van de beweegbare bruggen. Drie organisaties uit Wapenveld verzamelden 850 handtekeningen. Zij zien vooral de kansen van meer toerisme. Er wordt nu opnieuw gekeken of de onderhoudskosten op een andere manier kunnen worden betaald.

Docter organiseert binnenkort een conferentie, waar ook politici en wethouders van de verschillende gemeenten voor zijn uitgenodigd. 'Er is geld van de provincie Gelderland voor het beweegbaar maken van twee bruggen in Heerde. We willen een conferentie beleggen waarin we willen praten over een exploitatiemaatschappij die de bediening en het onderhoud regelt, zodat gemeenten dat risico niet lopen.'

Op deze namiddag met een winterzonnetje ligt het kanaal er prachtig bij. Leunend tegen het hek kijkt Docter in de verte. 'Het gaat lukken en als deze hobbel is genomen, kunnen we kijken naar het volgende traject richting Apeldoorn. Zo pakken we stap voor stap de bevaarbaarheid aan.' Aan het enthousiasme en de strijdlust van Docter zal het in ieder geval niet liggen.