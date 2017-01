Afscheid van school voor vluchtelingen: 'Ik was conciërge en oppas-opa'

EIBERGEN - Een jaar geleden kwam een vrachtwagen meer dan honderd tafeltjes en stoeltjes brengen. Vandaag gaan al die meubeltjes weer weg. De school voor jonge vluchtelingen in Eibergen is dicht. De locatie ging van start met 130 minderjarige asielzoekers. Maar door sluiting van de vluchtelingenopvang Leo Campus in Borculo zijn er amper leerlingen over en moet de school dus ook dicht.

Het afscheid met de leerlingen was voor de kerstvakantie. Een verdrietig moment. Conciërge Geert Heesen heeft een jaar lang wel en wee met de jongeren gedeeld. Het meest bijzondere waren de laatste maanden. Toen had hij ook nog eens de zorg over het pasgeboren Eritrese meisje Elhane. 'Ja, was ik ineens oppas-opa', zegt Heesen.

Foto: Henk Beersen

De baby is van een 15-jarig meisje dat ongewenst zwanger was geworden maar dolgraag naar school wilde. De school wilde haar hiermee helpen en zorgde ervoor dat ze haar dochtertjes mee kon nemen naar school. 'Hier in mijn kantoor hebben we een wiegje neergezet en daar lag ze tijdens schooltijd in. Als Elhane honger had, haalde ik haar moeder uit de klas en kon ze meteen gevoed worden.'

Heesen straalt van oor tot oor als hij het over het klein meisje heeft. 'Ja, ik kreeg steeds meer contact met haar, ze gaf me regelmatig een brede glimlach.'

Geen nummers, maar mensen

Heesen snapt dat de school dicht gaat nu er nog zo weinig leerlingen zijn. Maar tegelijkertijd noemt hij het onbegrijpelijk voor al die jonge vluchtelingen. 'Ze worden zo vaak overgeplaatst, dat is niet goed voor ze. Het zijn geen nummers, het gaat om mensen!'

Hij haalt de lakentjes van het ledikantje en ook de speeltjes worden opgeruimd. 30 leerlingen van Eibergen gaan na de vakantie naar school in Winterswijk. 'Ik weet nog niet waar Elhane en haar moeder naartoe gaan. Ik hoop dat te horen tijdens het afscheid op de Leo-Campus, 13 januari.'

Gelukkig heeft Heesen op zijn telefoon nog een paar mooie foto's als herinnering.