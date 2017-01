Deze wiskundeleraar uit Aleppo is nu conciërge in Velddriel

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - In Aleppo in Syrië was Zaher een wiskundeleraar, nu is hij conciërge op basisschool Deken Wehmeijerschool in Velddriel. 'Zaher is een lot uit de loterij', aldus John Leijdekkers, directeur van de school.

Voor Zaher, die vluchtte uit Aleppo, is dit jaar belangrijk. Hij mag namelijk de Nederlandse nationaliteit aanvragen. En dat hij wil graag. 'Voor de klas staan in Nederland is mijn grote droom.' Ook de directeur ziet het wel zitten met Zaher. 'Hij moet natuurlijk de taal leren en zorgen dat zijn diploma naar Nederlandse normen gewaardeerd wordt, maar dan hebben ze een hele goede aan hem.' Als hij Nederlander wordt, kan hij na drie jaar ook weer reizen. Dat betekent dat hij zijn ouders, die naar Libanon zijn gevlucht, kan bezoeken.