De Achterhoek beleeft een rustige jaarwisseling

ULFT - Oud en Nieuw is in Achterhoek West volgens de politie relatief rustig verlopen. Er hebben zich tijdens de jaarwisseling in de regio geen grote incidenten voorgedaan.

'We hebben, is mijn indruk, wat minder overlastmeldingen gehad', zegt korpschef Viola Mistrate Haarhuis van Achterhoek West over de aanloop naar 31 december. 'Maar dat kan natuurlijk verschillen met hoe mensen dat zelf ervaren.'

De jaarwisseling zelf is volgens Mistrate Haarhuis zonder grote incidenten verlopen. 'Het viel echt in een weekend. Het beeld in Achterhoek West is dan ook dat het vergelijkbaar is met een regulier horecaweekend. En het weer was natuurlijk niet al te best, dus ik heb de indruk dat mensen ook weer redelijk snel naar binnen zijn gegaan vanwege de kou.'

Toch zijn er wel enkele dingen voorgevallen die niet door de beugel kunnen. 'Incidenten hebben vooral te maken gehad met het gebruik van vuurwerk. We hebben branden gezien, vernielingen gezien en overlast. In het horecagebied zal er altijd openbare dronkenschap voorkomen, her en der misschien een mishandeling. Voor ons een regulier horecaweekend.'

De afhandeling van die meldingen houdt de politie de aankomende weken nog even bezig. 'Veel mensen doen pas later aangifte van vernielingen.' Al met al is Mistrate Haarhuis van mening dat Achterhoek West goed aan het nieuwe jaar is begonnen.