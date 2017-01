Quincy Owusu-Abeyie definitief weg bij NEC

NIJMEGEN - Quincy Owusu-Abeyie is definitief weg bij NEC, bevestigt trainer Peter Hyballa.

Owusu-Abeyie werd vorige maand na een opeenstapeling van incidenten uit de selectie gezet. De afgelopen weken is er diverse keren met de aanvaller gesproken. De conclusie was dat het verstandig is als de partijen uit elkaar gaan.

De voormalig jeugdinternational kwam afgelopen zomer naar NEC. Hij wist niet te scoren voor de Nijmegenaren, maar kwam wel tot vier assists.

Tijdens een training kreeg Owusu-Abeyie het aan de stok met assistent-trainer Remco ten Hoopen: