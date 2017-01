Handbalster Lynn Knippenborg in Lievelde gehuldigd

LIEVELDE - Handbalster Lynn Knippenborg is maandagavond in Lievelde gehuldigd voor haar prestatie tijden het EK-handbal in Zweden. Met het Nederlands dameshandbalteam werd ze tweede. De gemeente Oost Gelre noemt dat een geweldige prestatie.

Met de handbaldames reikte Knippenborg tot de finale van het EK. Daarin werd nipt verloren van Noorwegen. Wethouder Jos Hoenderboom van de gemeente Oost Gelre heeft Knippenborg maandagavond gehuldigd. Dat gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oost Gelre. In Zieuwent begon Knippenborg als jonge handbalster Knippenborg wordt niet alléén door de gemeente in het zonnetje gezet. Ook zijn er mooie woorden van Barend Wassink, voorzitter van handbalvereniging Pacelli uit Zieuwent. Knippenborg is bij deze vereniging ooit begonnen met handbal.