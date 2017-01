'Dronken ramp op wielen': vrachtwagenchauffeur heeft meerdere rijstroken nodig

APELDOORN - De politie heeft maandag op de A1 bij Apeldoorn een dronken vrachtwagenchauffeur van de weg gehaald. De politie werd gealarmeerd omdat de 52-jarige bestuurder meerdere rijstroken nodig had.

De vrachtwagenchauffeur had vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn adem. Hij is voorlopig zijn rijbewijs kwijt.

De politie spreekt op Facebook van 'een dronken ramp op wielen'.