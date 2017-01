Azc-rellen Geldermalsen: 100 uur werkstraf

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een man uit Geldermalsen is tot 100 uur werkstraf veroordeeld voor zijn aandeel in de azc-rellen in december 2015.

De rellen ontstonden toen de gemeenteraad van Geldermalsen vergaderde over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De rechter concludeert dat de man een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het openlijke geweld. Hij duwde tegen dranghekken en maakte slaande bewegingen met een paraplu. Ook had hij een stroomkabel vast. Er is geen bewijs dat de man erop uit was om de raadsvergadering af te laten breken, vindt de rechtbank. Eerder werden al 27 mensen veroordeeld voor de rellen. De straffen varieerden van werkstraffen tot celstraffen. Het azc in Geldermalsen kwam er overigens niet.