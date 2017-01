Fietser (68) ernstig gewond na ongeluk in Apeldoorn

Foto: Niels Damstra

APELDOORN - Een fietser in Apeldoorn is maandagmiddag rond 14.00 uur ernstig gewond geraakt. Er is een traumahelikopter geland. Het slachtoffer, een 68-jarige man, is naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de kruising Ribeslaan met de Vliegerlaan in Apeldoorn. De fietser raakte gewond na een aanrijding met een auto.