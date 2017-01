Verschillende gewonden na kop-staartbotsing tussen vier auto's op A12

ZEVENAAR - Op de A12 tussen Zevenaar en Arnhem heeft maandagmiddag een kop-staartbotsing met vier auto's plaatsgevonden. Hierbij vielen verschillende gewonden. Een meisje is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het ongeluk liepen twee van de vier auto's schade op.

Verschillende inzittenden zijn ter plekke door het personeel van de ambulances aan hun verwondingen behandeld.

De linkerrijstrook in de richting Oberhausen - Arnhem is even afgesloten geweest. De weg is rond 15.00 uur weer vrijgegeven.

Om 15.00 uur staat er nog een file van 7 kilometer tussen Beek en Duiven. Dat betekent een vertraging van meer dan 30 minuten.

