Iets minder bezoekers voor Burgers' Zoo en Openluchtmuseum

ARNHEM - Burgers' Zoo en het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem trokken vorig jaar iets minder bezoekers dan in 2015.

Burgers' Zoo kwam opnieuw boven de 1 miljoen uit: 1.023.469. De Arnhemse dierentuin is daar tevreden over. In 2015 kwamen er 1.040.804 bezoekers naar het park.

In Burgers' Zoo werd in september een cheetazesling geboren. Eind december maakten de welpjes in het buitenverblijf voor het eerst kennis met hun moeder. Bovendien kwamen er afgelopen jaar twee breedlipneushoorns ter wereld; eentje werd doodgeboren. In april overleed Mama, met 59 jaar de oudste chimpansee van Nederland.

In september ging de bouw van Burgers’ Mangrove van start, 's werelds grootste overdekte mangrove met zeekoeien, vlinders, vogels, vissen, reptielen en krabben. De opening staat gepland in de zomer van 2017.

Ruim 500.000 bezoekers Openluchtmuseum

Het Nederlands Openluchtmuseum ontving 532.000 bezoekers. In 2015 waren dat er 555.000.

2017 wordt een belangrijk jaar voor het museum, zegt directeur Willem Bijleveld. ‘We bewijzen met onze bezoekcijfers dat we één van de best bezochte musea buiten de Randstad zijn, maar met de komst van de Canon van Nederland in september 2017 verwachten we een grotere stroom bezoekers naar Arnhem te krijgen.’

De Canon van Nederland is een tentoonstelling waar de bezoeker wordt getrakteerd op de 50 Canonvensters uit de Nederlandse geschiedenis.