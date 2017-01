NEC huurt Ali Messaoud

NIJMEGEN - NEC heeft na Jordan Larsson nog een speler voor de tweede seizoenshelft binnen. Ali Messaoud wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van FC Vaduz in Liechtenstein.

De 25-jarige middenvelder kan ook als aanvaller uit de voeten. Messaoud speelde eerder in de eredivisie bij AZ en Willem II. Na twee goede seizoenen in Tilburg vertrok hij naar FC Vaduz. Hier staat de middenvelder nog tot 2018 onder contract. Vaduz komt uit in de Zwitserse competitie.

Jordan Larsson

NEC maakte maandagmiddag al de komst bekend van Jordan Larsson, de zoon van Henrik Larsson. De 19-jarige Zweedse aanvaller tekende een contract voor 3,5 jaar. Hij is overgekomen van Helsingborgs IF.

