Blog - Sander in Spanje: Interessante week voor Vitesse

ALICANTE - Onze sportverslaggever Sander Maassen van den Brink is in Spanje en zal Vitesse op de voet volgen tijdens het trainingskamp. Op onze website zal hij elke dag verslag doen, hierbij dag 1.

Ik rijd van het vliegveld in Alicante richting het hotel in La Zenia. Op rechts prachtig uitgestrekte zoutvelden, op links een woonwijk met alleen maar gekleurde huizen. Ik moet zorgen dat ik bij de les blijf. Mijn gedachten dwalen af naar de week die komen gaat. Voor mij, maar ook voor Vitesse. Het wordt namelijk een interessante week. Interessant, dat is het eerste woord dat in mij opkomt.

Waarom wordt het dan interessant? Nou, hoewel Vitesse er misschien niet op gerekend had, begint de transferperiode al best druk. Abiola Dauda en Kosuke Ota hebben te horen gekregen dat zij niet mee hoeven te reizen naar Spanje, want zij mogen zich focussen op een vertrek. Voor Ota is dat op zijn minst opmerkelijk, de Japanner maakte vorig jaar zijn eerste training bij Vitesse mee op het trainingskamp, nu gaan ze alweer op pad zonder hem. Het kan niet lang meer duren voordat Ota zich bij een andere club meldt.

Aanwinsten?

Maar dat maakt ook weer ruimte in de selectie. Alexander Büttner is met Vitesse in gesprek over een meerjarig contract. De Doetinchemmer moet er alleen nog uit zien te komen met de Arnhemmers en mogelijk sluit hij later deze week nog aan in Spanje.

En hoe zit het met Valeri Qazaishvili? De Georgiër werd begin dit jaar verhuurd aan Legia Warschau, maar de middenvelder zit meer op de bank dan dat hij speelt. Zou hij open staan voor een terugkeer naar Arnhem deze winter? En wie weet zitten er nog wel wat andere verrassingen in het vat.

Trainingsweek

Daarnaast wordt het ook een interessante week op voetbalgebied. Vitesse staat na één seizoenshelft achtste en is daar uiteraard niet tevreden mee. Hoe gaat de selectie deze week van start? En nog belangrijker: hoe staat Vitesse ervoor als er eind deze week geoefend gaat worden tegen Cambuur Leeuwarden. Zijn de spelers dan klaar voor de ontmoeting met FC Twente op 15 januari? Interessante vragen waarop ik deze week in ieder geval een antwoord probeer te krijgen.

Vragen?

Daarnaast zal ik ook proberen de vragen vanuit uw kant te beantwoorden. Elke dag zal ik op Twitter (@sandermvdb) een vlog plaatsen. De vraag die ik vandaag aan u stel is: 'Heeft u vragen voor de selectiespelers, staf of directie?'. Reply op mijn tweet en ik hoop op verschillende vragen deze week een antwoord te kunnen geven.

Voor mij is het nu tijd om de omgeving te verkennen. Vitesse komt vanavond rond 20.00 uur aan in Alicante, dan zullen zij ook de prachtige weg langs de zoutvelden en de gekleurde huisjes volgen om vervolgens aan te komen bij een mooi en luxe trainingsaccommodatie in Orihuela Costa. Daar zal morgen voor het eerst getraind gaan worden. Beelden van die training en reacties ziet u dan uiteraard ook weer op onze website.

Voor nu een zonnige groet vanuit Spanje... (waar het overigens 20 graden wordt deze week).