Nijmeegse Lisa Westerveld klopt op deur Tweede Kamer

ARNHEM - Lisa Westerveld uit Nijmegen was op de eerste maandag van 2017 studiogast bij Radio Gelderland. Westerveld staat op de veertiende plaats op de kandidatenlijst van GroenLinks voor de Tweede Kamer en de kans is groot dat ze landelijk volksvertegenwoordiger wordt.

Westerveld maakte naam als voorzitter van Laks, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren. Die functie vervulde ze tussen 2007 en 2009, terwijl ze politieke filosofie studeerde in Nijmegen.

Tegenwoordig is ze persvoorlichter en lobbyist bij onderwijsbond Aob in Utrecht. Verder zit ze voor GroenLinks in de gemeenteraad van Nijmegen.

Ze komt uit Aalten, uit een gezin dat traditiegetrouw op de ChristenUnie stemt. 'Ik ben bij GroenLinks uitgekomen, omdat die partij het dichtst bij me staat', legt ze uit.

'Ouders stemmen op me'

Op 15 maart gaan de kiezers weer naar de stembus voor de Tweede Kamer. De kans dat de geboren Achterhoekse in de Tweede Kamer belandt is aanwezig, want haar partij onder leiding van Jesse Klaver doet het goed in de peilingen. 'Ik ga ervan uit dat mijn ouders op mij stemmen, haha.'

Wordt ze inderdaad volksvertegenwoordiger, dan wil Lisa Westerveld vooral investeren in onderwijs: kleinere klassen en iets doen aan de werkdruk onder de leraren.

Luister hier het gesprek tussen Lisa Westerveld en Rob Kleijs terug: