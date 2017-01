Posbank slechts via één weg bereikbaar door sneeuw

Foto: Martin de Jongh

DE STEEG - Door sneeuwval en gladheid is de Posbank alleen te bereiken via de Diepesteeg in De Steeg. Dat meldt de gemeente Rheden maandagmorgen. Het is nog niet bekend hoelang deze situatie duurt.

Onderstaande wegen zijn afgesloten: Vanaf Rozendaal: Beekhuizenseweg

Vanaf Velp: Kluizenaarsweg, Beekhuizenseweg

Vanaf Rheden: Schietbergseweg Bezoekerscentrum Veluwezoom, Restaurant De Ruif en De Houtplaats zijn wel bereikbaar via de Schietbergseweg (vanaf Pannenkoekenhuis Strijland).