NEC versterkt zich met zoon Henrik Larsson

NIJMEGEN - NEC heeft zich versterkt met de Zweed Jordan Larsson. De 19-jarige aanvaller heeft een contract getekend voor 3,5 jaar, melden de Nijmegenaren op hun website. Hij komt over van Helsingborgs IF.

'Met Jordan halen we een aanvaller in huis die voorin op verschillende posities uit de voeten kan. Hij is een speler met een uitstekende traptechniek en mentaliteit. En ondanks dat hij pas 19 jaar is, heeft hij toch ook al de nodige ervaring', vertelt technisch manager Edwin de Kruijff op de clubwebsite.

'Bij ons krijgt hij de kans om zich verder te ontwikkelen. En de technische staf, de scouting en ikzelf zijn ervan overtuigd dat hij dat onder onze trainer Peter Hyballa zal doen. We zijn blij dat we hem voor de lange termijn hebben kunnen vastleggen.'

Rugnummer 11

De aanvaller gaat spelen met rugnummer 11. Hij traint maandag voor het eerst mee. Vervolgens reist Jordan Larsson dinsdag met de selectie mee naar het trainingskamp in Marbella.

NEC had behoefte aan aanvallende versterking. De Zweedse jeugdinternational is net als zijn vader een spits, maar kan ook vanaf de rechterflank spelen. Jordan Larsson degradeerde onlangs met Helsingborgs en werd toen op het veld belaagd door hooligans. Die beelden gingen de hele wereld over.

Zoon Henrik Larsson

Jordan is de zoon van Henrik Larsson, beter bekend als Henke. Die geldt als één van de beste Zweedse voetballers aller tijden. Larsson senior won onder meer de Champions League met Barcelona, blonk uit op WK's en EK's en brak door bij Feyenoord. In die periode werd Jordan ook geboren.

Zie ook: