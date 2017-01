Flat ontruimd na balkonbrand; schade groot

Foto: GinoPress B.V.

EDE - Een flatgebouw aan de Van der Hagenstraat in Ede is maandagmorgen enige tijd ontruimd geweest. In één van de woningen op de eerste verdieping was een brand uitgebroken op het balkon. Er vielen geen gewonden. Wel is de schade aan de woning groot, meldt de brandweer. De brand is inmiddels geblust.

Het vuur brak rond 10.00 uur uit op het balkon. De bewoners zagen de brand en verlieten hierop de woning. Ze werden opgevangen door buren. Ook werden de hulpdiensten ingeschakeld. Door de hitte sprong een ruit. De pui vatte ook vlam. Voor de zekerheid werden ook de omliggende woningen ontruimd. Brandweerlieden waren ongeveer een uur bezig met het blussen van de brand. Koolmonoxide 'We hebben in de omliggende woningen ook nog gemeten op de aanwezigheid van koolmonoxide. Deze was wel aanwezig, maar niet in ernstige mate. De andere bewoners konden dus gewoon terugkeren naar hun woning', meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. De woning waar de brand plaatsvond, heeft veel rookschade opgelopen. Ook is er schade aan de pui en het balkon. Of de bewoners maandag al kunnen terugkeren naar hun woning, is nog niet duidelijk. Ook is de oorzaak van de brand nog onbekend.