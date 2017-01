Moskee Culemborg haalt 200.000 euro extra op in twee dagen

CULEMBORG - De islamitische gemeenschap Culemborg heeft in twee dagen tijd 200.000 euro extra opgehaald voor de bouw van een nieuwe moskee. Het totaal bedrag komt daarmee op 280.000 euro, vertelde voorzitter van het moskee bestuur Hassan Barzizaoua maandag.

Afgelopen week brandde het voormalig zwembad De Meer in Culemborg af. Dat was gekocht door de islamitische gemeenschap om er een nieuwe moskee in te bouwen. Het gebouw was nog niet verzekerd.

Verschillende organisaties en personen hielden na de brand een inzamelingsactie. Tot 31 december werd er zeker 80.000 euro opgehaald. Hier kwam de afgelopen dagen dus nog twee ton bij.

Oorzaak brand

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de verwoestende brand in het voormalige zwembad aan de Multatulilaan. De politie doet onderzoek naar brandstichting. Daar gaat de Vereniging Islamitische gemeenschap Culemborg wel vanuit.

Afgelopen zomer ging de gemeenteraad ermee akkoord dat de vereniging het gebouw mocht kopen voor 410.000 euro. De huidige moskee is nu nog gevestigd aan de Ridderstraat.

