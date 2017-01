Angst voor zinkende woonboot

NIJMEGEN - Woonbootbewoner Micha Peters is bang dat zijn woonboot zinkt als Rijkswaterstaat maandagmiddag water in het Maas-Waalkanaal gaat pompen.

Peters: 'De boot ligt op het slib. Aan de ene kant ligt de boot een meter lager dan aan de andere kant. Als ze gaan pompen, kan het water door het raam naar binnen lopen. Dan gaat de boot helemaal om.' De woonbootbewoner had liever gezien dat het slib eerst aan de ene kant van de boot was weggehaald, waardoor de boot vlak was komen te liggen. Dan was er volgens hem daarna geen gevaar geweest bij het verhogen van het waterpeil.

Woordvoerder Van de Graef van Rijkswaterstaat zegt dat bij het pompen voorzichtig te werk wordt gegaan om te voorkomen dat er bij de woonboten nieuwe schade ontstaat.

Geen contact

Peters zegt dat Rijkswaterstaat nog geen contact met hem heeft opgenomen: 'Ik ga dadelijk naar de boot om er wat spullen uit te halen.'

Micha Peters in gesprek met Nieke Hoitink op Radio Gelderland:

